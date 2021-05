Calciomercato Lazio, Rueda: «Kaio Jorge vuole giocare in Europa, ma...»

Le dichiarazioni di Rueda, presidente del Santos, in merito alla cessione di Kaio Jorge. La Lazio sulle sue tracce

Il futuro di Kaio Jorge rimane un rebus. Il calciatore brasiliano è appetito da mezza Europa, anche la Lazio nella lista delle pretendenti. Ma le condizioni della cessione le detta il Santos, come dichiarato da Andres Rueda, presidente del club brasiliano.

Le sue parole ai media brasiliani: «Il rinnovo è la soluzione più difficile. Il giocatore e la famiglia ci hanno comunicato la loro intenzione di giocare in Europa, ma vogliamo una proposta adeguata, altrimenti continueremo a lavorare per il rinnovo». Il contratto del talento del Santos scade il 31 dicembre, e il club deve decidere in fretta se cederlo o meno.