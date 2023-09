Garcia a DAZN: «Non meritavamo la sconfitta, vi spiego»

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha analizzato la sconfitta patita contro la Lazio di Sarri: le sue dichiarazioni nel post-partita

Ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Lazio, Rudi Garcia ha dichiarato:

All’intervallo meritavamo di essere avanti, poi sull’unica uscita della Lazio hanno fatto gol. Abbiamo pareggiato presto ma nel secondo tempo siamo stati meno buoni nel palleggio, nella ripresa ha meritato la Lazio ma complessivamente un pareggio sarebbe stato meglio. Quando non si può vincere bisogna non perdere, i ragazzi devono impararlo. Sapevamo che contro la Lazio è meglio essere avanti nel risultato che indietro altrimenti ti devi prendere dei rischi contro avversari veloci, così ti esponi. Siamo stati poco aggressivi su alcune situazioni difensive, dobbiamo migliorare. Non mi aspettavo questo secondo tempo dove non abbiamo gestiti bene, siamo stati anche poco precisi in attacco. Così è complicato pareggiare, ma bisogna accettare il risultato. Speriamo di recuperare tutti al 100%, inizia la maratona e pensiamo a vincere la prossima. Nel primo tempo siamo stati bravi a mettere pressione recuperando palloni alti, abbiamo impegnato Provedel ma si poteva fare meglio in alcune situazioni. Dobbiamo essere più cinici in area. Kvaratskhelia? Nel primo tempo siamo stati bravi a mettere pressione recuperando palloni alti, abbiamo impegnato Provedel ma si poteva fare meglio in alcune situazioni. Dobbiamo essere più cinici in area