Rudi Garcia: «Cr7? E’ inarrivabile è una leggenda del calcio»

Rudi Garcia, il tecnico francese presenta Cristiano Ronaldo nuovo acquisto del Al-Nassr elogiandone le qualità

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Cristiano Ronaldo, accanto al portoghese c’era Rudi Garcia, il quale ha elogiato le qualità dell’ex Juve.

PAROLE – «Cristiano è uno dei migliori giocatori del mondo, in vita mia raramente ho visto grandi giocatori come lui e non ho mai allenato nessuno come lui, nessuno si può avvicinare a Cristiano, una leggenda del calcio. Siamo molto felici di averlo in squadra. Sarà molto importante non solo per il calcio ma per il paese, per l’Arabia»