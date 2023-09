Rudi Garcia fa i complimenti alla Lazio: «Hanno fatto un grande acquisto». Le dichiarazioni del tecnico del Napoli

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha elogiato il calciomercato Lazio per l’acquisto di Guendouzi, da lui allenato all’OM.

Le sue dichiarazioni in conferenza stampa: «Su Guendouzi ti posso rispondere, un bell’acquisto della Lazio. Sulla crescita della Lazio non posso dire, visto che sono stato fuori dall’Italia per sette anni. Avevano pressioni e sono stati bravi a stare compatti e a ripartire in contropiede. Noi lo sapevamo eppure ci siamo caduti, fa parte della crescita della mia squadra».