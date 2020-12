Rubinho: «La lotta scudetto sarà tra Juve e Milan»

Rubinho, ex portiere della Juve, ha parlato della lotta scudetto in Serie A: le sue parole sulle contendenti al titolo

Ai microfoni di Juventusnews24, Rubinho, ex portiere bianconero, ha parlato della lotta scudetto in Serie A.

«Mi sono sorpreso quando ho visto il Sassuolo tra le prime posizioni, Juve e Inter quarta e quinta. Pioli è molto bravo, sta facendo benissimo con il Milan non da quest’anno ma dalla scorsa stagione anche. Secondo me, con la Juve in crescita, la lotta Scudetto sarà proprio tra i bianconeri e il Milan. Non vedo bene l’Inter, che tra poco calerà e non riuscirà a mantenere il passo delle altre».