Rovella in zona mista: «Alla Lazio sono a casa, chi era a Formello sa cosa ho passato»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha così parlato in zona mista del suo rientro in campo dopo i due mesi di stop

LE PAROLE – «La Lazio mi è mancata tantissimo. Chi è stato a Formello con me in questi due mesi sa cosa ho provato per non aver potuto giocare. Non vedevo l’ora di tornare a giocare qui all’Olimpico con i nostri tifosi, sono felice e non ho dormito stanotte. Questo è un club che mi è entrato dentro, qui mi sento a casa».