Rovella tuttocampista, prestazione da uomo ovunque con l’Udinese: le statistiche

Rovella tuttocampista, una prestazione da uomo ovunque con l’Udinese certificata dai numeri: le statistiche

Nicolò Rovella si è preso la Lazio. Ormai è un perno imprescindibile della squadra. Sarri si è definito stupito, perché non pensava a «un giocatore in grado di recuperare un numero così alto di palloni». In fase di possesso può invece fare di più e migliorare nelle scelte per perdere meno palloni. Ma i numeri certificano come sia un calciatore determinante per i biancocelesti sia in attacco che in difesa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i suoi dati nella sfida con l’Udinese sono impressionanti. Si va dai 9 palloni recuperati, ai 9 ingressi nella trequarti avversaria, piuttosto che gli 84 palloni giocati, di cui 25 nella metacampo friulana. Tutte statistiche che lo vedono in testa, con il solo Patric a eguagliarlo nelle respinte difensive (4). A ciò ci sghiunge una heatmap da tuttocampista, con ben 13 km percorsi.