Rovella, il commento di Stramaccioni: «Ha superato benissimo la prova»

Rovella e il commento di Andrea Stramaccioni. Il commentatore ha espresso il suo pensiero sulle prestazioni del centrocampista biancoceleste

Andrea Stramaccioni, nel post partita di Italia–Francia, ai microfoni di Rai 1, ha commentato le prestazioni offerte da Nicolò Rovella nel doppio impegno con gli azzurri. Convocato da Luciano Spalletti, il centrocampista della Lazio, ha risposto in maniera positiva.

QUESTE LE PAROLE DI STRAMACCIONI – «Rovella ha superato benissimo la prova, sia per la gara contro il Belgio, sia per come è entrato oggi in campo, ha portato qualità e dinamismo»