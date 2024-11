Rovella Lazio, dalla panchina alla Nazionale: così con Baroni ha svoltato anche lui

Rovella Lazio, dalle difficoltà dello scorso anno alla Nazionale conquistata: con Baroni la svolta anche per il centrocampista

Come riferito da Repubblica Roma, una delle sorprese più belle di questa prima parte di stagione per la Lazio è sicuramente Nicolò Rovella, che si è conquistato anche la maglia della Nazionale grazie alle sue prestazioni in biancoceleste.

La svolta per il giovane è stata il passaggio al centrocampo a due, dove in coppia con Guendouzi si sta esaltando. Un ruolo in cui contribuisce attivamente alle varie fasi di gioco e che ha portato alla svolta per i capitolini.