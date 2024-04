Rovella torna in campo e la Lazio lo riabbraccia sui social: il posto del club biancoceleste – FOTO

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, è tornato in campo ieri contro la Salernitana: ii post social dei biancocelesti

Serata importante quella di ieri sera per Nicolò Rovella. Dopo due mesi di sto a causa della pubalgia infatti, il centrocampista ex Monza è tornato in campo nel secondo tempo della sfida vinta 4-1 dalla Lazio contro la Salernitana.

Il club biancoceleste l’ha riaccolto con un bel messaggio sui propri profili social.