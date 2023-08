Rovella-Lazio, le cifre dell’operazione. Il comunicato della Juve. Inizia l’avventura del giocatore nel club biancoceleste

Nicolò Rovella è un nuovo centrocampista della Lazio. Dopo l’ultima stagione in prestito al Monza, il giovane giocatore ha lasciato la Juve per trasferirsi nella Capitale. Di seguito le cifre dell’operazione. Il comunicato del club bianconero:

COMUNICATO– «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio S.p.A. per la cessione, a titolo temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Rovella. L’accordo prevede l’obbligo da parte della Lazio di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2023/2024 e della stagione 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 17 milioni, pagabili in tre esercizi ».