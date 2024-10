Rovella Lazio, il Corriere di Roma incensa il centrocampista: “l’Equilibratore” del gioco di Baroni

Rovella Lazio, il giornale romano elogia le prestazioni del giocatore in questo inizio stagione

Rovella l’equilibratore” questo scrive oggi il Corriere di Roma in prima pagina. La Lazio si gode le ottime prestazioni in campionato, il centrocampista con Baroni sta trovando spazio e continuità di rendimento in questo avvio di stagione. I biancocelesti puntano sempre di più sul giocatore che fa la differenza in ogni partita.