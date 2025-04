Rovella Lazio, la richiesta di Baroni al giocatore per il rush finale di stagione: al biancoceleste manca solo una cosa. I dettagli

Secondo quanto riporta il Messaggero, per raggiungere l’obiettivo quarto posto Baroni avrà bisogno del supporto di tutta la squadra.

Dei tre reparti infatti è proprio quello mediano il meno prolifico di questa stagione della Lazio. Guendouzi e Vecino sono fermi a 1 gol, mentre Rovella non ha ancora trovato la via della rete in biancoceleste. Proverà a rifarsi oggi col Parma dove conterà solo conquistare i tre punti per tenere il passo della corsa al quarto posto.