Rosella Sensi su Mourinho: «Gli rinnoverei il contratto, i giornali non sanno la verità»

Rosella Sensi, l’ex presidentessa della Roma entra in difesa del tecnico portoghese e rilascia a riguardo queste dichiarazioni

Intervistata da AdnKroonos, Rosella Sensi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Roma soffermandosi in modo particolare su Mourinho, ecco le sue parole

MOURINHO – «Apprezzo le parole del mister, auspico il proseguimento del contratto di Mou alla Roma e ho apprezzato le sue parole in conferenza stampa domenica. Lui è il vero valore aggiunto di questa squadra”, ha rivelato Sensi. “Io non ho letto di questa freddezza con la società di cui si scrive. Quello che dicono i giornali è una cosa, quello che giustamente la proprietà non dice è un’altra»