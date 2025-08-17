Rosa Lazio, tutto pronto per la prima partita in campionato dei capitolini: cosa filtra da Formello

Rosa Lazio, i biancocelesti pronti per esordire nella nuova stagione di Serie A contro i lariani di Fabregas: il punto da Formello

La Lazio si avvicina all’esordio in campionato contro il Como con alcune assenze importanti che potrebbero condizionare le scelte di Maurizio Sarri. L’infermeria biancoceleste resta al centro dell’attenzione, con giocatori chiave ancora in fase di recupero.

Tra i principali dubbi ci sono Matías Vecino e Reda Belahyane. Il centrocampista uruguaiano ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra, ma gli esami non hanno evidenziato lesioni gravi, e il suo recupero procede gradualmente. Belahyane, fermo per un problema alla caviglia, potrebbe tornare disponibile già per la sfida contro il Como, anche se la decisione finale verrà presa solo nelle prossime ore.

Situazione più complessa per Gustav Isaksen e Patric, che difficilmente saranno a disposizione per le prime giornate di campionato. Il danese, reduce dalla mononucleosi, ha ripreso ad allenarsi, ma il rientro è previsto solo dopo la sosta di settembre. Il difensore spagnolo, invece, sta recuperando da uno stiramento al retto femorale della coscia sinistra e difficilmente sarà in campo nelle prime partite. Anche Samuel Gigot resta out a causa di una lombosciatalgia che ne rende incerto il ritorno.

Queste assenze costringono Sarri a una gestione oculata della rosa. In mezzo al campo, il ritorno di Vecino e Belahyane sarà fondamentale per garantire equilibrio e qualità, mentre la mancanza di Isaksen, Patric e Gigot riduce le alternative nelle gare più complesse.

Nei prossimi giorni sarà cruciale monitorare l’evoluzione degli infortunati, perché ogni rientro potrebbe fare la differenza nelle prime giornate di Serie A. La Lazio affronterà l’avvio di campionato con attenzione, puntando a mettere in campo una squadra compatta e motivata, pronta a confermare le ambizioni biancocelesti nonostante le difficoltà iniziali.

Il tecnico conta sulla professionalità dei giocatori disponibili per mantenere equilibrio e solidità, sperando che l’infermeria presto dia respiro e permetta di avere più scelte in campo.