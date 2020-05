Rongoni, il preparatore atletico del Lione ha detto la sua in merito ai tempi di recupero per i calciatori che torneranno ad allenarsi

Il preparatore atletico del Lione, ma anche ex Roma, Lazio e Marsiglia, Paolo Rongoni ha parlato di quella che sarà la preparazione degli atleti dopo lo stop di due mesi. Ecco le sue parole sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

«Almeno tre settimane, forse anche quattro. I primi 15 giorni saranno di allenamenti individuali, poi servono un paio di settimane di sedute collettive. Il problema più grande è ricostruire l’aspetto metabolico, seguendo anche il lato psicologico. Attenzione anche agli infortuni muscolari. Noi del Lione ci stiamo allenando, poi daremo forse un po’ di vacanza per riprendere in vista della Champions. Il problema sarà quello di non poter giocare delle amichevoli».