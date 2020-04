Ronaldo, polemica in Portogallo: «Non ha nessun permesso per allenarsi, nessun privilegio»

Ronaldo, il portoghese ha fatto arrabbiare i suoi concittadini dopo essersi allenato qualche giorno fa

In un modo o nell’altro Cristiano Ronaldo riesce sempre a far parlare di se ed è successo anche questa volta. Il portoghese infatti, come riporta il Corriere dello Sport, negli scorsi giorni ha svolto un allenamento personalizzato a Madeira nello stadio del Deportivo Nacional, a Choupano.

Questo ha scatenato l‘ira dei portoghesi e anche di Pedro Ramos, assessore alla Sanità della regione di Madeira che ha così parlato: «Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi. Cristiano Ronaldo ha diritto di allenarsi fintantochè rispetta le regole come tutti i cittadini: non c’e’ alcun privilegio».