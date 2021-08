Ronaldo al Manchester United, c’è l’offerta! Cifre e dettagli dell’affare

Ronaldo al Manchester United: c’è l’offerta dei Red Devils per il ritorno del portoghese. Chiusura dell’operazione sempre più vicina

Cristiano Ronaldo è sempre più vicino al Manchester United. Come appreso da Juventusnews24.com, il club inglese ha presentato un’offerta di 28 milioni di euro alla Juventus.

La chiusura dell’operazione è sempre più vicina: CR7, che ha già salutato la Juve e Torino, si appresta a tornare ad Old Trafford. Per il giocatore è invece pronto un contratto biennale. Restano ormai da limare gli ultimi dettagli: contatti in corso e accordo vicino. Ronaldo sta per diventare un nuovo giocatore del Manchester United.