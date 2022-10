Romulo: «Il mio modello di allenatore è Sarri per questo motivo»

Romulo si è raccontato ai microfoni di Placar, svelando cosa gli piacerebbe fare in futuro. Le sue dichiarazioni

ALLENATORE – «Studio molto e finisco per rubare molte informazioni dai miei allenatori, per cogliere il meglio di ciascuno e anche cosa non fare. Ho intenzione di arrivare in Europa, ad alto livello, e lavorerò duramente per questo. Ho ben chiaro nella mia testa l’idea di gioco che voglio seguire: molto possesso, pressing alto sull’avversario con movimenti ben sincronizzati. Mi ispiro moltissimo a Maurizio Sarri».