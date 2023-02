Il romanista Blanco sfascia il palco di Sanremo, all’Ariston fischi e cori: «Scemo». L’ex vincitore del Festival non è riuscito a cantare e ha distrutto la scenografia di fiori creata per la sua esibizione

Una performance insolita quella di Blanco, ex vincitore insieme a Mahmood del Festival di Sanremo, all’Ariston, accolta non dai soliti applausi a fine esibizione ma dai fischi, dopo che il giovane cantante a causa di un malfunzionamento tecnico per il quale non sentiva bene la sua voce in cuffia, ha deciso di distruggere la scenografia di rose creata apposta per la sua esibizione dove avrebbe dovuto cantare il suo nuovo brano “L’isola delle rose”.

Gli spettatori presenti al teatro Ariston non hanno per nulla gradito il gesto fatto e hanno fischiato il cantante in segno di disapprovazione.