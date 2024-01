Romagnoli vicino al recupero. Sarri punta a ritrovarlo per quella sfida. Le ultime sulle condizioni del centrale

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe speranza di rivedere presto Alessio Romagnoli tornare a vestire la maglia della Lazio.

Sarri monitora le sue condizioni, ed in attesa di scoprire quale sarà l’avversaria dei quarti di Coppa Italia tra Roma e Cremonese, lavora in proiezione di quel match. Il centrale di difesa punta alla convocazione per il quarto di finale, c’è solo da capire se potrà essere schierato subito.