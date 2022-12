Romagnoli e Vecino, pochi mesi per prendersi Lazio: i due sono intoccabili

Arrivati nel mercato estivo, nel giro di pochissimi mesi, Romagnoli e Vecino sono diventati due pilastri della Lazio di Sarri

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, i due si sono dimostrati due leader dal punto di vista della personalità e del temperamento. Il difensore ex Milan ha guidato un reparto arretrato che faceva acqua da tutte le parti e che era il punto debole della squadra biancoceleste. E i numeri dimostrano l’importanza del suo arrivo: la difesa dei capitolini ora è la seconda migliore del campionato (11 gol al passivo dietro la Juve, con 7 reti subite).

Vecino, dal canto suo, ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly per la mediana, conquistandosi la maglia da titolare come interno e dimostrando di essere una valida alternativa anche in regia. E ora, dopo la delusione Mondiale, avrà anche una grande voglia di riscatto.