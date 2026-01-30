Romagnoli presente in Tribuna Monte Mario per assistere a Lazio Genoa, il difensore è stato pescato dalle telecamere di DAZN

In un clima surreale si sta giocando la sfida tra Lazio e Genoa. Una gara complicata in cui la squadra di Maurizio Sarri sembra però più attiva rispetto alla gara giocata al Via del Mare sei giorni fa.

In campo ci sono volti nuovi come Daniel Maldini (prima in biancoceleste) e Kenneth Taylor (quarta presenza per lui), e anche chi ha giocato meno come Oliver Provstgaard. Il gigante danese chiamato a sostituire Alessio Romagnoli, il classe 1995 è infatti escluso dalla lista dei convocati per vicende note legate al calciomercato.

Tanti si sono domandati come si sarebbe comportato il numero 13, in attesa di capire se riceverà il via libera della società per trasferirsi all’Al-Saad e la risposta è presto arrivata. Intorno al 25′ è stato inquadrato dalle telecamere di DAZN. Il difensore è presente in Tribuna d’Onore per seguire quelli che almeno per adesso sono i suoi compagni.

Romagnoli c'è, in attesa di scoprire il futuro: presente in Tribuna per Lazio Genoa - FOTO 23

Chissà se in questo Stadio ci tornerà ancora tra due settimane da calciatore della Lazio. Tra poche ore si avrà una risposta definitiva in questo senso.