Lazio Genoa LIVE 0-0: intervento provvidenziale di Marusic su Vitinha
Lazio Genoa: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!
La Lazio e il Genoa si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Luca Zufferli della sezione di Udine. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Daniele De Rossi per la sfida valida per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO GENOA 0-0
26′ – Da corner crossa Martin, trova Vazquez che di testa impatta ma manda sul fondo
26′ – Momento equilibrato: i capitoloni murano qualsiasi tentativo dei genoani, più frizzanti
25′ – Marusic mura un tentativo blando di Vitinha! Il laterale spedisce in corner
22′ – Partita bloccata a centrocampo. E’ la squadra di De Rossi ad aver avuto più spunti offensivi sebbene non si registrino tiri nello specchio.
19′ – Intervento provvidenziale di Provstgaard che in scivolata annulla un’azione pericolosa di uno scatenato Colombo, innescato da Vitinha. Corner per il Genoa
16′ – I biancoceleste provano a fare la gara in questo frangente
14′ – OCCASIONE LAZIO! Serpentina di Pedro in area genoana. Subisce un contatto ma Zufferli lascia giocare
12′ – OCCASIONE GENOA! Colombo trova Frendrup, che dal limite dell’area tira una rasoiata bassa! Provedel blocca in uscita
10′ – Cross insidioso dalla destra di Pedro, Ostigaard allontana di testa! Nulla da fare per i capitolini
6′ – Svolata di Isaksen sulla destra che serve Taylor. Dopo la prima occasione del centrocampista olandese, ci prova Basic: tira al volo ma il tiro finisce fuori misura
4′ – La formazione di De Rossi si proietta in attacco: nuovamente dal piede di Ellertsson riparte un pallone annullato da Gila
2′ – Primo intervento difensivo biancoceleste: Gila rimette in fallo laterale un cross potenzialmente pericoloso di Ellertsson. Genoa in attacco in questi primi minuti
1′ – Inizia il match della 23a giornata di Serie A tra Lazio e Genoa!
PRIMO TEMPO
TABELLINO LAZIO GENOA 0-0
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Noslin, Nuno Tavares, Dia, Raktov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Lazzari. Allenatore: Maurizio Sarri
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Celik, Cornet, Masini, Nuredini. Allenatore: Daniele De Rossi
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Luca Zufferli della sezione di Udine
1° ASSISTENTE: Luigi Rossi della sezione di Rovigo
2° ASSISTENTE: Andrea Zingarelli della sezione di Siena
QUARTO UOMO: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila
VAR: Giacomo Camplone della sezione di Pescara
AVAR: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata
