Romagnoli, totale relax a Miami. Immobile ironizza: «Si vede che sei...» - FOTO

Alessio Romagnoli si sta godendo le vacanze a Miami prima del rientro in Italia e Immobile ironizza sui social…

Alessio Romagnoli ha sfruttato la pausa Mondiale per concedersi un po’ di relax a Miami tra sole, mare e spiaggia. Il difensore ha postato su Instagram un paio di scatti della sua vacanza in America prima di far rientro in Italia e mettersi a disposizione di Sarri.

Capitan Immobile ha commentato il post ironizzando: «Beh si vede che sei bello abbronzato», riferendosi alla pelle chiara del difensore nonostante il sole.