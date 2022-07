Romagnoli: «Rigore contro la Lazio in Coppa Italia? Ecco perché non esultai»

All’interno del video di presentazione di Alessio Romagnoli, il difensore spiega perché non esultò nel Milan-Lazio di Coppa Italia

All’interno del bellissimo video di presentazione di Alessio Romagnoli come nuovo giocatore della Lazio, il difensore svela perché non esultò contro i biancocelesti quando segnò il rigore decisivo che portò il Milan in finale di Coppa Italia nell’edizione 2017-2018.

«Decisi di non esultare per rispetto ai miei ideali e alla mia fede», si sente dire da Alessietto nel filmato pubblicato dalla Lazio.