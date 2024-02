Romagnoli Lazio, si lavora al rinnovo di contratto per il difensore: le ultime sulla situazione che riguarda il centrale

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre ai rinnovi di Provedel e Zaccagni, in casa Lazio, si starebbe lavorando anche a quello di Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2027.

Dopo recenti malumori, la società è intenzionata a sedersi al tavolo delle trattative anche con il difensore centrale, blindando il suo accordo con il club.