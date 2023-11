Romagnoli preoccupa la Lazio: ieri quasi zoppicava. E i tempi di recupero… Sarri si è messo l’anima in pace in vista della Champions

Alessio Romagnoli sarà indisponibile quest’oggi per Salernitana-Lazio ma, cosa ancora più grave, rischia di esserlo anche per la partita col Celtic. Secondo Il Messaggero è molto difficile che il centrale possa recuperare per la Champions.

Ieri il fastidio al polpaccio destro è aumentato (quasi zoppicava all’uscita da Formello). Ora si attendono i nuovi esami previsti per oggi. Ma la distrazione muscolare emersa lascia poche speranze in vista della Champions. Sarri si sarebbe già messo l’anima in pace.