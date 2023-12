Romagnoli-Lazio, fissato il nuovo rientro: si lavora per quella partita. I dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, Alessio Romagnoli, ieri era in campo a Formello per una seduta differenziata (esercitazioni con e senza pallone), dovrebbe lavorare per rientrare a Udine, nella gara della Lazio in programma il 7 gennaio.