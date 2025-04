Romagnoli Lazio, il difensore sempre più vicino all’addio: le richieste non mancano, tutti i dettagli

Condividi via email

In casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Alessio Romagnoli, che potrebbe anche lasciare

Il calciomercato Lazio è sempre in costante evoluzione, con Fabiani e Lotito che sono al lavoro per cercare di rinforzare quanto più possibile la rosa in vista della prossima stagione, soprattutto se si dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions.

Uno dei nomi che continua a tenere banco è quello di Alessio Romagnoli, che sembra sempre più vicino a lasciare il club al termine della stagione. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, difficilmente gli verrà proposto un rinnovo di contratto dalla Lazio, con il giocatore che però avrebbe ricevuto anche alcune proposte dall’estero. Il suo profilo è monitorato sia in Premier che in Arabia e nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi interessanti.