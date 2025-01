Romagnoli Lazio, il difensore raggiunge le 100 presenze in biancoceleste: il post della società

Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha raggiunto le 100 presenze nel derby di ieri. Ecco l’omaggio del club

La sconfitta della Lazio nel derby contro la Roma ha fatto passare in secondo piano il traguardo raggiunto da Alessio Romagnoli. Infatti, nella giornata di ieri il difensore biancoceleste ha raggiunto le 100 presenze con l’aquila sul petto.

Un risultato importante per il giocatore nato ad Anzio, da sempre tifoso laziale, però arrivato in una serata storta e da dimenticare per tutto l’ambiente. La società ha voluto festeggiare il traguardo con un post sulle proprie storie Instagram.