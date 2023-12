Romagnoli dà forfait con l’Empoli! Si è fermato di nuovo… Le ultime sui tempi di recupero del difensore bianconceleste

Alessio Romagnoli indisponibile per Empoli-Lazio: il Corriere dello Sport illustra i dettagli.

Nei giorni scorsi non si sentiva ancora al 100 per cento, sicuro a tal punto da giocare. Ieri, al primo allarme, è stato fermato. Ci riproverà per il Frosinone. Romagnoli è out dal derby del 12 novembre, ha saltato le gare con Salernitana, Cagliari, Verona e Inter in campionato, il Cel- tic e l’Atletico Madrid in Champions, il Genoa (in Coppa Italia). E’ passato più di un mese. Sarri sperava di convocarlo per Empoli, non è stato possibile. Adesso spera di riaverlo alla ri- presa fissata per martedì 26 dicembre, con il Frosinone si giocherà il 29 all’Olimpico.