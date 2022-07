Romagnoli, buona la prima: Alessio è già il leader della difesa

Alessio Romagnoli è stato protagonista di un ottimo esordio ieri contro la Triestina: il difensore è già un leader

Alessio Romagnoli ha fatto ieri il suo esordio con la maglia della Lazio nell’amichevole vinta per 3-1 contro la Triestina. L’ex Milan ha giocato i primi 45 minuti in coppia con Patric mostrando un’ottima personalità e sfoggiando un intervento in scivolata a metà campo che ha infiammato i tifosi.

Come riporta il Corriere dello Sport, il classe ’95 è già un leader del reparto difensivo: chiama la linea, riprende i compagni, recepisce alla svelta le direttive di Sarri. Il matrimonio sembra dunque essere quello perfetto: Romagnoli è pronto a guidare la sua Lazio.