Romagnoli: «All’Olimpico contro la Lazio? Facevo sempre una cosa»

Alessio Romagnoli ha svelato cosa era solito fare quando giocava contro la Lazio allo stadio Olimpico. Le sue parole

Alessio Romagnoli – nella lunga intervista rilasciata a Lazio Style Channel – ha svelato cosa era solito fare quando giocava all’Olimpico contro la Lazio.

GIOCARE CONTRO LA LAZIO – «Ogni volta che giocavamo all’Olimpico contro la Lazio ero solito, nel momento dell’ingresso in campo e mentre suonava l’inno, coprirmi le labbra con la felpa e cantare “Vola Lazio Vola”. La non esultanza nella semifinale di Coppa Italia del 2018 è la più grande manifestazione di rispetto nei confronti dei miei ideali e la mia fede. È un mio principio, non avrei mai potuto comportarmi in un modo diverso. Mi è venuto molto naturale, non era nulla di forzato.»