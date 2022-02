Roma, Zaniolo ed El Shaarawy in discoteca dopo Verona: multa in arrivo?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roma, Zaniolo ed El Shaarawy in discoteca dopo il pari contro il Verona: multa in arrivo dallo stesso club?

Caos in casa Roma dopo l’ultimo fine settimana. Se Mourinho rischia una pesante squalifica per quanto successo con l’arbitro Pairetto, Zaniolo ed El Shaarawy rischiano invece una pesante sanzione da parte dello stesso club giallorosso.

Il motivo? Come riferisce il Corriere dello Sport, in seguito al pari di sabato sera i due sarebbero stati visti e ripresi in una discoteca vicino l’Olimpico da alcuni tifosi. Il problema principale è che,avendo riscontrato quattro casi di positività al Covid nel gruppo squadra, la società Capitolina si era raccomandata di evitare assembramenti, venendo quindi non ascoltata dai due.