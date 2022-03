Roma, oggi ritorno con il Vitesse: riposo per Zaniolo

La Roma oggi ospita il Vitesse nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Zaniolo riposa?

La Roma oggi scenderà in campo per la sfida contro il Vitesse. Out gli squalificati Mancini e Sergio Oliveira. Dovrebbero scendere in campo Abraham e Pellegrini. In difesa spazio al trio Ibanez, Smalling e Kumbulla.

Il vero dubbio riguarda Zaniolo: riposerà o no? Le scelte potrebbero anche essere condizionate dal derby di domenica. Non resta che attendere le scelte del portoghese.