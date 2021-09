Espulsione Pellegrini: il centrocampista salterà il derby di Roma. Paga a carissimo prezzo il doppio giallo rimediato contro l’Udinese

Il derby di Roma perde uno dei suoi protagonisti. Nella partita tra Roma e Udinese, valida per la quinta giornata di campionato, Lorenzo Pellegrini è stato espulso nel finale di gara.

Un doppio giallo, il primo preso per impedire un contropiede, il secondo preso saltando in un contrasto di gioco con le braccia troppo larghe, che costa al capitano giallorosso la presenza nel derby contro la Lazio.