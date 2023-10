Roma, la stampa esalta Lukaku: Big Rom come Batistuta. Il Corriere dello Sport celebra la media realizzativa del belga

Dopo un’estate di dubbi e critiche Romelu Lukaku alla Roma ha girato pagina e a suon di gol si è caricato i giallorossi sulle spalle. I numeri dell’ex Inter parlano chiaro: in 8 presenze ha già messo a segno 7 reti.

Il Corriere dello Sport ha messo in campo un paragone pesante per Big Rom, ovvero Batistuta: l’argentino è l’unico ad aver avuto un impatto migliore al suo arrivo in giallorosso con 8 gol in 6 partite nell’anno dello scudetto.