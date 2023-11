Roma, Spinazzola fermo per infortunio: in dubbio per il derby? Ecco la situazione. Il giallorosso rischia di non giocare la sfida con la Lazio

Stando a quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si è fermato per infortunio Leonardo Spinazzola. Il tecnico della Roma, Josè Mourinho quindi dovrà fare a meno di lui nelle prossime sfide.

Il giallorosso ha accusato un problema muscolare e non sarà a disposizione di Mourinho per le prossime sfide contro Lecce in campionato e Slavia Praga in Europa League. L’obiettivo del tecnico, è quello di riavere a disposizione Spinazzola per il derby contro la Lazio in programma il prossimo 12 novembre, anche se al momento la sua presenza sembra essere comunque in dubbio.