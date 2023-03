Roma, silenzio stampa dopo la squalifica di Mourinho

Una dura e forte risposta da parte della società giallorossa alla conferma della squalifica dello Special One: silenzio stampa imposto per le prossime due gare

La Roma non ci sta, e dopo aver ricevuto la conferma della squalifica di due giornata per Jose Mourinho, ha comunicato la linea da seguire.

Come riportato da Ansa, la società giallorossa ha deciso di entrare in silenzio stampa per le partite contro Sassuolo e Lazio. Un segno di protesta per rispondere alla squalifica dello Special One.