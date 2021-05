Roma, i tifosi si scagliano contro Fonseca e Pellegrini: il motivo

La Roma ha perso contro la Sampdoria, sollevando le polemiche dei tifosi: i sostenitori si sono scagliati contro Fonseca e Pellegrini

La Roma è crollata sotto i colpi della Sampdoria e inanellato un’altra sconfitta, scatenando le ire dei tifosi e inasprendo un clima già teso.

Il pubblico giallorosso, dopo il ko rimediato al Ferraris, si è scagliato soprattutto contro mister Fonseca e Pellegrini. Il primo per aver concesso una giornata di relax ai suoi: «Non hanno già riposato contro la Sampdoria?», ha scritto un utente su Twitter; il giocatore per esser rimasto nella Capitale per la nascita del figlio.