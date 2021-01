Roma, rinnovo di Mkhitaryan cosa fatta. E domani si presenta Tiago Pinto

In casa Roma due buone notizie dal mercato, domani si presenta il nuovo general manager Pinto

Tiago Pinto, neo general manager della Roma, ha concluso dettato dalla positività al coronavirus e domani interverrà in conferenza stampa per presentarsi ai tifosi giallorossi alle ore 13:30, in modo da chiarire anche le eventuali operazioni in entrata e in uscita sul mercato giallorosso. Intanto – secondo quanto si evince da SkySport – sembra pronto a rinnovare il contratto fino al 2022 il centrocampista Mkhitaryan, 9 gol e 10 assist in stagione tra Serie A ed Europa League. L’ufficialità – attesa per i prossimi giorni – rappresenterà il primo “regalo” di Pinto ai tifosi.