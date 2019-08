Roma, rifinitura a Trigoria: diversi cambi per Fonseca. Due giocatori out

Rifinitura mattutina anche per la Roma in vista del derby di domani pomeriggio: diversi cambi per Fonseca

Questa mattina a Trigoria si è svolta anche la rifinitura della Roma. Fonseca dovrebbe apportare diversi cambi rispetto agli undici che sono scesi in campo contro il Genoa. Ci dovrebbe essere l’inserimento di Zappacosta dal primo minuto, con l’avanzamento di Florenzi come esterno alto. In difesa ballottaggio Mancini–Juan Jesus, mentre a centrocampo Pellegrini e Cristante sono in vantaggio su Veretout e Diawara. Out per infortunio Spinazzola e Perotti. Primo allenamento anche per il nuovo acquisto Smalling, che domani partirà dalla panchina.

Roma (4-2-3-1) – Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.