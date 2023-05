Acque agitate in casa Roma dopo le dichiarazioni di Mourinho al termine della gara contro il Monza: addio possibile

Il futuro di José Mourinho alla Roma è più che mai incerto, non tanto per i risultati ma per quanto detto al termine della partita contro il Monza.

I Friedkin infatti, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, starebbero valutando l’addio visto che le parole del portoghese non sono per nulla piaciute.