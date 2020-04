Roma, Perez: «Sarebbe meglio che la Lazio non vincesse lo scudetto»

Roma, il giallorosso Carles Perez ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche del calcio nella Capitale

Carles Perez, in una lunga intervista rilasciata a Marca, ha parlato del suo approccio con il calcio a Roma e anche della possibilità che la Lazio vinca lo scudetto.

«I tifosi romanisti sono un’altra cosa rispetto a quelli in Spagna. La gente della Roma vive il calcio in un altro modo, molto più intensamente. I laziali? Non mi dicono nulla, ma qui questo sport è vita.Per la Roma sarebbe meglio se non lo vincesse la Lazio (ride, ndr)».