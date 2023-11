Roma penalizzata dal calendario? Il derby ora è un problema per Mourinho 

La Roma lamenta un calendario con partite troppo ravvicinate, il derby con la Lazio ora diventa un problema per Mourinho

Il conto alla rovescia è iniziato, tra una settimana esatta Lazio e Roma scenderanno in campo per l’attesissimo derby della Capitale. Una stracittadina che entrambe le compagini non vogliono sbagliare, ma che secondo il Corriere dello Sport potrebbe (tra le altre) nuovamente alimentare un grosso problema per Josè Mourinho ed il gruppo giallorosso.

Già in occasione del recente impegno a San Siro contro l’Inter infatti, il club capitanato dal portoghese aveva alzato la voce nei confronti di un tabellone di incontri eccessivamente ravvicinati l’uno con l’altro. Ora anche il già menzionato derby con la Lazio andrebbe a mettere i bastoni tra le ruote ad Andrea Belotti e compagni, con solo due giorni pieni di tempo per recuperare dopo la gara precedente di Europa League con lo Slavia Praga.