Roma, Pellegrini: «Faremo di tutto per battere Inter e Lazio»

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine del match vinto contro il Crotone. Le dichiarazioni del centrocampista giallorosso.

«Il Crotone non aveva nulla da perdere. Abbiamo creato tanto anche nel primo tempo e poi ci siamo sbloccati nel secondo tempo. Ci rimangono delle belle partite e faremo di tutto per vincere contro l’Inter e al derby. Dobbiamo confermare la nostra posizione che non è quella che vorremmo che fosse ma è quella dove siamo. Goleador? È sempre bello fare gol. Quest’anno ci ho lavorato parecchio e sono contento per la doppietta».