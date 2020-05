Roma, Pastore: «Il club ha perdite importanti, dovrà vendere»

Roma, Javier Pastore ha parlato del suo futuro ma anche quello del club giallorosso, gravato da perdine economiche

Il futuro di Pastore è in bilico. Il giocatore della Roma ha rivelato che il club giallorosso non sta attraversando un periodo economicamente favorevole e che il suo destino, insieme a quello dei colleghi, dipenderà soprattutto dal bilancio della società. Ecco le parole dell’argentino, durante una diretta Instagram e riportate da ForzaRoma.info.

«Io voglio rimanere. Adesso io penso a terminare questo campionato e poter raggiungere gli obiettivi del club. Questa è la cosa più importante perché il club con questa situazione ha sofferto molto, ma come molti altri club. Questa società è un’impresa e ha bisogno di soldi perché sta in perdita. Il club non sta passando un buon periodo, ha perdite molto importanti. Quindi tutti noi non sappiamo cosa succederà. Quando terminerà la stagione il club dovrà tornare in positivo e per far ciò dovrà vendere giocatori o comprare giocatori più giovani che guadagnano di meno. Stiamo aspettando».