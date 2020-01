Roma, nulla da fare per Diawara: salterà il Derby

Roma, problema al ginocchio per Diawara che ieri ha preso un botta durante il match di Coppa Italia contro la Juventus

Ancora grane per Fonseca in vista del Derby. Dopo aver perso Zaniolo per la rottura del crociato il tecnico dei giallorossi potrebbe dover fare a meno anche di Diawara.

L’attaccante ha preso una brutta botta al ginocchio nel match di ieri sera contro la Juventus e questa mattina si è sottoposto a controlli strumentali a Villa Stuart.

Dopo le visite mediche di controllo il responso da Villa Stuart è uno solo: lesione al menisco per il numero 42 giallorosso. Fonseca dovrà fare a meno di Diawara a partire dal Derby di domenica prossima.