Roma, multa in arrivo dall’UEFA: c’entra la cessione di Ibanez

Multa in arrivo per la Roma da parte dell’UEFA: una sazione dovuta a quanto successo nella cessione di Ibanez. I dettagli

Come riferito da Calcio e Finanza, la Roma verrà presto multata dall’UEFA per un’irregolarità commessa nell’affare per la cessione di Roger Ibanez.

I giallorossi, prossimi avversari della Lazio in Coppa Italia, hanno posticipato la vendita dopo il primo luglio, non registrando la plusvalenza al 30 giugno 2023, ma al bilancio che chiuderà il giugno prossimo. Sanzione che sarebbe pari a 2,1 milioni di euro.